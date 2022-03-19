До Вуглегірської ТЕС відновили постачання газу, без світла залишається 900 тисяч українців

Фахівці Оператора газотранспортних систем відновили транспортування газу до Вуглегірської ТЕС після обстрілів окупантів, для майже 100 тисяч українців відновили електропостачання.

Про це повідомив Оператор ГТС України, пресслужба Кабміну.

ОГТСУ повідомив, що газогін до ВуТЕС відремонтували протягом 18 березня – він був пошкоджений через обстріли. Тепер теплова електростанція отримала резервне джерело живлення.

Газогін-відвід до ГРС Вуглегірської ТЕС був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів 10 березня, однак через постійні бойові дії одразу фахівці змогли лише локалізувати пошкодження. ТЕС знаходиться у Світлодарську на Донеччині.

Крім того, за минулу добу відновлено електропостачання понад 96 тисячам споживачів, зокрема, у Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях. Газопостачання відновлено 3841 споживачу.

На 19 березня без газопостачання залишаються понад 273 тисячі споживачів. Знеструмленими - понад 1327 населених пунктів, загалом понад 872 тисячі споживачів.