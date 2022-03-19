Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає – голова УЗ

Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, відтак окупанти не зможуть доставляти залізницею російську техніку з боку Білорусі.

Про це в етері "Настоящего Времени" (телеканал, створений Радіо Свобода та Voice of America) розповів очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Я звертався до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази и не вести російські воєнні ешелони в Україну. Я можу сказати, що сполучення між Білоруссю та Україною немає", – розповів він.

Водночас Камишін відмовився зазначити, з якого моменту відсутнє сполучення між країнами, аби не нашкодити білоруським залізничникам.

"Я не можу уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять… Я вірю, що ці люди зможуть зупинити роботу залізниці Білорусі за напрямком перевезень військових ешелонів в бік України", – додав Камишін.

Наразі залізничні шляхи у непридатному стані, підтвердив Камишін, відтак російська техніка з боку Білорусі не зможе проходити.

Нагадуємо:

Вдень 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з Російськими залізницями.