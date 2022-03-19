РФ: перевізники втрачають 38 мільйонів доларів щотижня, бо мають облітати російську територію
У Мінтрансі РФ порахували, що додаткові витрати перевізників 19 країн, для яких Росія закрила транзит над її територією, становлять понад 37,5 мільйона доларів щотижня.
Про це повідомляється у прес-релізі відомства.
На їхню думку, це спричиняє зростання цін на квитки та перевезення вантажів, що неминуче лягає на пасажирів та вантажовідправників.
Нагадуємо:
Західні країни наклали санкції на авіасферу РФ. Вони включають заборону на технології та запчастини, а також закриття для російських рейсів можливість пролітати та сідати на території цих країн.
Російською авіавладою запроваджено дзеркальні обмеження використання повітряного простору Росії цивільними повітряними судами зарубіжних авіакомпаній.
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