АЗС масово знизили ціни на пальне

АЗС масово знили ціни на пальне, 19 березня середня ціна А-92 знизилася на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, А-95 – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а ціна дизпалива - до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).

Про це повідомили в "Консалтинговій групі "А-95", передає enkorr.

Так, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 здешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах втратило 7,85 грн./л, до 37,05 грн/л.

Авіас, ANP, Укрнафта та інші АЗС мережі Приват знизила ціни на бензин і дизельне пальне на 5-7 грн/л.

В таких мережах як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG і інших пальне здешевшало на 2-11 грн/л.