Релокейт бізнесу: подано понад 700 заявок, потрібна допомога з транспортом
Субота, 19 березня 2022, 10:34
На програму релокації підприємств на час воєнних дій уже подано понад 700 заявок на участь у програмі.
Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у соцмережах.
За його словами, під час роботи програми відчувається гостра потреба у логістичних ресурсах, а саме автомобільного (вантажного) транспорту.
У зв'язку з цим він попросив перевізників, які мають фури, або тих, хто знає таких перевізників, які бажають допомогти підприємствам у релокації, заповнити форму за посиланням.
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