Релокейт бізнесу: подано понад 700 заявок, потрібна допомога з транспортом

На програму релокації підприємств на час воєнних дій уже подано понад 700 заявок на участь у програмі.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у соцмережах.

За його словами, під час роботи програми відчувається гостра потреба у логістичних ресурсах, а саме автомобільного (вантажного) транспорту.

У зв'язку з цим він попросив перевізників, які мають фури, або тих, хто знає таких перевізників, які бажають допомогти підприємствам у релокації, заповнити форму за посиланням.