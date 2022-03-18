ДБР перехопило на кордоні три елітні авто власника столичного "Гуліверу"

Працівники ДБР перехопили три елітні авто Rolls-Royce вартістю близько 50 млн грн, які намагалися виїхати за кордон за, ймовірно, підробленими документами.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, джерело ЕП.

Транспортні засоби класу "люкс" зареєстровані на українське приватне товариство та фізичну особу. За даними ЕП, йдеться про ТОВ "Карпе Ренталс" та неповнолітню доньку "злодія в законі" Андрєя Родіна.

ДБР пише, що бенефіціаром ТОВ є людина, пов’язана з одним із високопосадовців РФ. Йдеться про бізнесмена, ексвласника збанкрутілого банку "Михайлівський", а також ТЦ "Гулівер" у Києві та мереж "Ельдорадо" та "Технополіс" Віктора Поліщука.

Дружина Поліщука, Лілія Різва, є племінницею дружини експрем’єра, експрезидента та члена ради безпеки РФ Дмітрія Медведєва.

Як зазначає ДБР, двоє водіїв намагалися перевезти автівки через один з постів на території Вінниччини.

"Авто ймовірно перевозилось на підставі підроблених документів та без законних на те підстав", – повідомляють у Бюро. Правоохоронці вилучили свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для перевірки на підробку. Слідчі дії тривають.