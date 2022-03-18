Держзрада: прокуратура підозрює екс-високопосадовця ФДМ

Генеральна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді колишньому першому заступнику Фонду державного майна (2010-2014 роках).

Про це правоохоронці повідомили у соцмережах.

За даними слідства, він поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни. Зокрема, передавав окупантам інформацію про розміщення військових та техніки ЗСУ.

"Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст. Підозрюваного затримано", - йдеться у повідомленні.