LG Electronics зупиняє всі поставки до РФ

Технологічна корпорація LG Electronics зупиняє всі поставки до Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Південнокорейський гігант зазначив, що уважно стежитиме за ситуацією, а також надалі підтримуватиме гуманітарні ініціативи.

Раніше інша південнокорейська технологічна корпорація Samsung Electronics також заявила, що поставки до РФ були призупинені "через поточні геополітичні події".