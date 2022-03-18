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LG Electronics зупиняє всі поставки до РФ

П'ятниця, 18 березня 2022, 21:56 - Дана Гордійчук

Технологічна корпорація LG Electronics зупиняє всі поставки до Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Південнокорейський гігант зазначив, що уважно стежитиме за ситуацією, а також надалі підтримуватиме гуманітарні ініціативи. 

Раніше інша південнокорейська технологічна корпорація Samsung Electronics також заявила, що поставки до РФ були призупинені "через поточні геополітичні події".

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