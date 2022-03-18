LG Electronics зупиняє всі поставки до РФ
П'ятниця, 18 березня 2022, 21:56 -
Технологічна корпорація LG Electronics зупиняє всі поставки до Росії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Південнокорейський гігант зазначив, що уважно стежитиме за ситуацією, а також надалі підтримуватиме гуманітарні ініціативи.
Раніше інша південнокорейська технологічна корпорація Samsung Electronics також заявила, що поставки до РФ були призупинені "через поточні геополітичні події".
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