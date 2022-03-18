Продбезпека: держава закуповуватиме в українських виробників соціальні продукти

Держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій.

Про це повідомив у соцмережах Прем'єр міністр денис Шмигаль.

"Ми сформували перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст", - пояснив він.

У свою чергу Укрзалізниця закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах. Для в тимчасово окуповані населені пункти, будуть залучатись міжнародні гуманітарні організації. Уряд вже виділив Укрзалізниці 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань.

"Відповідна програма також стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість зараз стає одним із ключових секторів економіки", - резюмував він.