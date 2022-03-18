Шмигаль: хочемо створити найшвидшу митницю у світі

Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур, метою є створити найшвидшу митницю у світі.

Про повідомив Прем'єр міністр Денис Шмигаль у соцмережах.

"Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом", - написав він.

Він додав, що той, хто хоче залишатися на загальній системі буде сплачувати лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. А ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, має завчасно заповнити ВМД декларацію і можна проїжджати.

"Постанову Кабміну вже прийнято. Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну", - резюмував прем'єр.