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Знищена квартира чи розбите авто: як компенсувати збитки після війни

П'ятниця, 18 березня 2022, 19:18

Країна-терорист відшкодує збитки від втрати нерухомості або рухомого майна під час війни. Для цього необхідно зафіксувати пошкодження і підготувати документи.

Про це йдеться у колонці депутатки Київради Ксенії Семенової.

Перш за все, необхідно мати документи про право власності на майно або технічний паспорт, копії з них, а також актуальний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі пожежі чи аварійного стану потрібно викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення відповідного акту. Необхідно отримати копію акту.

"Також, зверніться до райдержадміністрації з заявою щодо складення акту обстеження житла або ж спробуйте скласти акт руйнування самостійно з сусідами", – зазначає Семенова.

Далі потрібно самостійно зробити фото- та відеофіксацію руйнувань і, за наявності, зібрати статті, фото та відео ЗМІ щодо відповідних фактів. 

"Щодо житла – спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно (наприклад, побутову техніку, що знаходилась в будинку), фото майна до та після", – написала депутатка.

Потім потрібно звернутися з заявою про злочин до правоохоронних органів із наданням вищеперелічених доказів руйнування майна та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Матеріали пізніше також завантажте на сайт Росія заплатить. Це ресурс, який збирає докази злочинів РФ для подальшого відшкодування", – пояснила Семенова.

Детальніше читайте у колонці: Що робити, якщо під час війни втратили житло чи транспорт

Економічна правда

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нерухомість війна автомобілі житло

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