У Mastercard кажуть, що не отримуватимуть жодних доходів у РФ

Міжнародна платіжна система Mastercard заявила, що не отримує прибуток з транзакцій, що обробляються російським національним оператором.

Про це прес-служба компанії повідомила виданню dev.ua.

"Ми не маємо жодного стосунку до транзакцій, що обробляються російським національним оператором, ми не отримуємо з них прибуток, також ми не маємо можливості їх заблокувати. Ми не отримуватимемо жодних доходів від діяльності в Росії", - йдеться у відповіді Mastercard.

Платіжна система отримала близко 4% свого доходу в росії у 2021 році.

dev.ua пише, що зацікавилось цим питанням на початку березня, одразу після того як міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard покинули ринок РФ.

Представник Visa тоді уточнив виданню, що компанія припиняє отримувати в РФ виручку і звільняє в офісі людей.

Нагадуємо:

Раніше платіжні сервіси Visa, Mastercard та American Express заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.

Економічна правда