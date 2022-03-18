Etsy, еBay та інші: низка світових маркетплейсів скасувала комісію для продавців з України
Укрпошті вдалося домовитися зі світовими маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
"Першими до ініціативи долучилися Etsy, еBay, Joom, потім приєдналися Wish та Shopify", - заявили в Укрпошті.
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Крім того, кожен з них запровадив свої бонуси для українців:
- Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців.
- Shopify виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport.
- Joom до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%.
- Etsy "обнулив" рахунки продавців за лютий та надає інструкції щодо тимчасової "відпустки магазинів".
- еBay застосував політику, при якій продавці не будуть отримуватимуть негативні відгуки покупців до 20 березня.
Крім того, Global eBay розпочав збір грошей для підтримки України, згідно з яким маркетплейс подвоїть кожну пожертву до $10 тис, що зроблять працівники компанії.
"Також еBay поновили акселартор для українців й готові підтримати середній бізнес з асортиментом від 100 товарів (3 міс без комісії), та малий (200 безкоштовних лістінгів)", - додали в Укрпошті.
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Економічна правда
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