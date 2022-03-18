Etsy, еBay та інші: низка світових маркетплейсів скасувала комісію для продавців з України

Укрпошті вдалося домовитися зі світовими маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Першими до ініціативи долучилися Etsy, еBay, Joom, потім приєдналися Wish та Shopify", - заявили в Укрпошті.

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Крім того, кожен з них запровадив свої бонуси для українців:

Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців.

Shopify виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport.

Joom до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%.

Etsy "обнулив" рахунки продавців за лютий та надає інструкції щодо тимчасової "відпустки магазинів".

еBay застосував політику, при якій продавці не будуть отримуватимуть негативні відгуки покупців до 20 березня.

Крім того, Global eBay розпочав збір грошей для підтримки України, згідно з яким маркетплейс подвоїть кожну пожертву до $10 тис, що зроблять працівники компанії.

"Також еBay поновили акселартор для українців й готові підтримати середній бізнес з асортиментом від 100 товарів (3 міс без комісії), та малий (200 безкоштовних лістінгів)", - додали в Укрпошті.

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Економічна правда