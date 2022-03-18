"Жаб’ятник для російських інвесторів": в Росії хочуть розділити біржу

Центробанк РФ обговорює можливість створення двох ринків акцій, оншорного для резидентів та офшорного для нерезидентів, аби втримати ринок від паніки з відкриттям торгів.

Про це Forbes Russia розповіли троє фінансистів.

За словами одного із співрозмовників, це потрібно для того, щоб запобігти паніку серед російських інвесторів після відкриття бірж, коли іноземні власники паперів російських емітентів масово виходитимуть з активів.

За словами другого джерела, для реалізації цього механізму використовуватимуться рахунки типу C, на які зараховуватимуться папери нерезидентів. Наразі точно не відомо, до кого будуть відноситися іноземні "дочки" російських брокерів – резиденти чи нерезиденти.

"Цей захід зараз обговорюється і, схоже, буде реалізований", – зазначив виданню президент Національної асоціації учасників фондового ринку Алєксєй Тімофєєв. Він вважає, що розділяти ринок погано, але в умовах обмеження операцій між резидентами та нерезидентами іншого виходу немає.

Фінансова радниця Наталья Смірнова вважає, що таким чином створюється "жаб’ятник для російських інвесторів, який буде відрізаний від бурхливого моря справжнього ринку, де торгуватимуть іноземні інвестори".

"Хто буде водитися в цій заплаві, хто даватиме ліквідність і підтримуватиме котирування – невідомо", – вважає вона і визначає ситуацію як "штучна кома". На її думку, це означає відсутність іноземних акцій як класу, тому що їх важко уявити на такому ринку.

"З іншого боку, це краще, ніж ринок взагалі не відкриється, тому що в цьому випадку залишаться тільки вклади і нерухомість, і ми повернемося в 1990-і, причому в першу половину", — резюмує фінансистка.

Схожої думки тримається виконавчий директор "Фінекс Плюс" Владімір Крейндель: "тимчасова фрагментація ринку не стільки план, скільки неминучість, втім, працюючий ринок із зменшеною кількістю емітентів у будь-якому разі краще, ніж "заморожений" ринок",

Нагадуємо:

Торги на російському фондовому ринку не проводять уже три тижні. За рішенням ЦБ Мосбіржа 28 лютого призупинила торгівлю цінними паперами після обвалу 24 лютого в день оголошення Росією війни проти України.