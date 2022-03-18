Газпром хоче запустити систему електронних платежів, реєструє логотип
П'ятниця, 18 березня 2022, 15:59
Газпромбанк хоче запустити гаманець GazpromPay для оплати покупок в онлайн-магазинах та вже подав заявку на логотип.
Про це йдеться на сайті Роспатенту.
Російським медіа в компанії пояснили, що гаманець дозволить прив'язати будь-які банківські картки та розплачуватись ними в інтернет-магазинах.
Нагадуємо:
25 лютого Газпромбанк потрапив під санкції США та інших країн – він обмежений у залученні капіталу.
З 11 березня сервіси Apple Pay, Google Pay та інші частково недоступні через обмеження Mastercard та Visa. Їхні карти працюють тільки всередині Росії до кінця терміну дії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua