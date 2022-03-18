ЗМІ: Rocket заморожує діяльність в Україні

Сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні та рекомендує співробітникам шукати нову роботу.

Про це пише AIN.ua.

Видання посилається на лист до співробітників від одного із засновників компанії Олексія Юхимчука. Він пише, що інвестори намагалися знайти покупця для проекту, але їм це не вдалося.

"Компанія не має можливості відновити операційну діяльність і продовжити роботу, а також не може гарантувати обов'язки щодо заробітних плат. Ми заморожуємо проект, допоки не знайдемо джерело фінансування і рекомендуємо вам по можливості шукати нову роботу", - йдеться у листі

У якості компенсації Rocket дозволяє залишити у себе техніку, яку видала компанія.