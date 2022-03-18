Сбєрбанк припинив перекази фізосіб у п'яти валютах
П'ятниця, 18 березня 2022, 10:43
Сбєрбанк РФ оголосив, що з 18 березня через санкційні обмеження на валютні операції з кореспондентськими рахунками в американських банках він обмежує перекази фізичних осіб у п'яти валютах.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Так, Сбєрбанк припинив здійснювати перекази фізосіб до інших банків у доларах США, фунтах стерлінгів, данських та шведських кронах, канадських доларах. У цих валютах фізособи також не зможуть отримати перекази з інших російських та зарубіжних банків на рахунок Сбєрбанк.
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