"Газпром" експортує газ через Україну на максимальних рівнях

Завантаження української газотранспортної системи російським "Газпромом" становить понад 105 мільйонів кубічних метрів на добу згідно з транзитним контрактом.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів – 105,1 млн куб. м на 18 березня", – повідомив представник компанії Сергій Купріянов.

Як підтверджують дані "Оператора ГТС України", номінація на 18 березня становить 106,2 млн. куб. м, заявка на 17 березня була 94,6 млн. куб. м.

Газопровід "Ямал-Європа", який транспортує газ через Білорусь та Польщу до Німеччини, з вівторка перейшов у реверсний режим.

Вироблення електроенергії з відновлюваних джерел на тижні знижується. Якщо з 7 по 13 березня вклад вітрогенерації в енергетичний баланс Європи становив у середньому 17%, то за три дні поточного тижня він становить у середньому 14%, свідчать дані асоціації WindEurope.