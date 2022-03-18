Найстаріший банк США призупиняє купівлю російських цінних паперів
Bank of New York Mellon припинив новий банківський бізнес в Росії та призупинив інвестиції в російські цінні папери.
Про це йдеться у заяві фінустанови.
"BNY Mellon припинив новий банківський бізнес у Росії та призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями", - йдеться у заяві.
Натомість банк продовжує працювати з міжнаціональними клієнтами.
Також банк перераховує 1 млн доларів на "подальші гуманітарні зусилля".
Очікується, що запроваджені санкції проти РФ та призупинення інвестицій призведуть до одноразового скорочення доходу приблизно на 100 мільйонів доларів у першому кварталі, а також вплинуть на річний дохід приблизно на 80-100 мільйонів доларів у майбутньому.
The Bank of New York Mellon - американська холдингова компанія, утворилася в 2007 році в результаті злиття The Bank of New York і Mellon Financial Corporation.
З 2011 року входить до переліку глобально системно значущих банків.
The Bank of New York був заснований Олександром Гамільтоном у 1784 року і є найстарішим банком США, а також 20-м найстарішим у світі.
Економічна правда
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