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Найстаріший банк США призупиняє купівлю російських цінних паперів

П'ятниця, 18 березня 2022, 09:12

Bank of New York Mellon припинив новий банківський бізнес в Росії та призупинив інвестиції в російські цінні папери.

Про це йдеться у заяві фінустанови.

"BNY Mellon припинив новий банківський бізнес у Росії та призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями", - йдеться у заяві.

Натомість банк продовжує працювати з міжнаціональними клієнтами.

Також банк перераховує 1 млн доларів на "подальші гуманітарні зусилля".

Очікується, що запроваджені санкції проти РФ та призупинення інвестицій призведуть до одноразового скорочення доходу приблизно на 100 мільйонів доларів у першому кварталі, а також вплинуть на річний дохід приблизно на 80-100 мільйонів доларів у майбутньому.

The Bank of New York Mellon - американська холдингова компанія, утворилася в 2007 році в результаті злиття The Bank of New York і Mellon Financial Corporation.

З 2011 року входить до переліку глобально системно значущих банків.

The Bank of New York був заснований Олександром Гамільтоном у 1784 року і є найстарішим банком США, а також 20-м найстарішим у світі.

Економічна правда

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банки США Росія облігації

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