Виробник шин Pirelli згортає діяльність у Росії
П'ятниця, 18 березня 2022, 08:47
Один із найбільших світових виробників шин, італійська компанія Pirelli, оголосила про призупинення діяльності в Росії.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Інвестиції в Росію призупинені, за винятком тих, що пов’язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежена фінансуванням зарплат та послуг для співробітників", – наголосили у компанії за підсумками засідання ради директорів.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що є низка великих компаній, які досі не пішли з росії, серед яких була Pirelli.
Економічна правда
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