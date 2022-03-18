Виробник шин Pirelli згортає діяльність у Росії

Один із найбільших світових виробників шин, італійська компанія Pirelli, оголосила про призупинення діяльності в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Інвестиції в Росію призупинені, за винятком тих, що пов’язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежена фінансуванням зарплат та послуг для співробітників", – наголосили у компанії за підсумками засідання ради директорів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що є низка великих компаній, які досі не пішли з росії, серед яких була Pirelli.

Економічна правда