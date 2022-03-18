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Toyota поновлює роботу в Україні

П'ятниця, 18 березня 2022, 08:25

Компанія Toyota поновлює діяльність офіційних дилерських центрів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому поновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри", - йдеться у повідомленні.

Також наводиться перелік відкритих дилерських центрів.

У Toyota зазначають, що компанія активно залучена до надання гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок розв'язаної Росією війни проти Україн - своїм українським співробітникам, їхнім сім’ям та біженцям. Для них компанія збирає фінансову допомогу на суму до 2,5 млн євро.

Економічна правда

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