Toyota поновлює роботу в Україні

Компанія Toyota поновлює діяльність офіційних дилерських центрів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому поновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри", - йдеться у повідомленні.

Також наводиться перелік відкритих дилерських центрів.

У Toyota зазначають, що компанія активно залучена до надання гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок розв'язаної Росією війни проти Україн - своїм українським співробітникам, їхнім сім’ям та біженцям. Для них компанія збирає фінансову допомогу на суму до 2,5 млн євро.

Економічна правда