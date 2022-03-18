Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0%, кількість дозволів скоротять у 30 разів
На час дії воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0% річних обсягом до 60 млн грн, а кількість дозволів для підприємців скоротять з 600 до 20 документів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні у четвер.
"Наш уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%". Створюємо нову можливість – будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану та одного місяця після війни", – заявив Зеленський.
Після цього діятиме мінімальна ставка у 5%. Максимальна сума, яку підприємці зможуть взяти у кредит, становить 60 млн грн – "щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть користуватися нашою програмою".
Президент також анонсував масштабне скорочення регуляцій: з понад 600 дозволів і ліцензії, які вимагалися для роботи бізнесу, кількість скоротять до біля 20 документів, які неможливо скасувати. Наприклад, зазначив Зеленський, дозвіл на поводження з радіоактивними відходами.
"Для більшості працюватиме декларативний принцип – оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", – пояснив він.
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