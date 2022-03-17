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Укр / Рус

Нафтогаз планує підключити п'яту ТЕС до постачання газу

Четвер, 17 березня 2022, 20:47

Нафтогаз до кінця березня очікує приєднання до поставок газу п'ятої теплоелектростанції. 

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Там також йдеться, що НАК продовжує постачати газ чотирьом ТЕС у межах механізму покладення спеціальних обов’язків.

"Така підтримка генерації дозволяє забезпечити стабільне енергопостачання країни в умовах перебоїв у відгрузці вугілля через бойові дії", - резюмували у компанії. 

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Економічна правда
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