Нафтогаз планує підключити п'яту ТЕС до постачання газу
Четвер, 17 березня 2022, 20:47
Нафтогаз до кінця березня очікує приєднання до поставок газу п'ятої теплоелектростанції.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Там також йдеться, що НАК продовжує постачати газ чотирьом ТЕС у межах механізму покладення спеціальних обов’язків.
"Така підтримка генерації дозволяє забезпечити стабільне енергопостачання країни в умовах перебоїв у відгрузці вугілля через бойові дії", - резюмували у компанії.
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