Міненерго: є запит на українську електроенергію від ЄС

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що є запит від країн Європейського Союзу на придбання української електроенергії.

Про це передає Укрінформ.

За його словами, в комерційному обігу електроенергії зацікавлені як Україна, так і європейські колеги. "Тому що ми вже зараз бачимо запити на те, щоб купувати електроенергію в Україні", - сказав він.

Він зазначив, що продавати електроенергію в Європу Україна зможе завдяки приєданню до європейської енергомережі, яке завершилось 16 березня.

Галущенко підкреслив, що експортувати електроенергію Україна розпочне після перемоги у війні з Росією.