Міненерго: є запит на українську електроенергію від ЄС
Четвер, 17 березня 2022, 20:19
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що є запит від країн Європейського Союзу на придбання української електроенергії.
Про це передає Укрінформ.
За його словами, в комерційному обігу електроенергії зацікавлені як Україна, так і європейські колеги. "Тому що ми вже зараз бачимо запити на те, щоб купувати електроенергію в Україні", - сказав він.
Він зазначив, що продавати електроенергію в Європу Україна зможе завдяки приєданню до європейської енергомережі, яке завершилось 16 березня.
Галущенко підкреслив, що експортувати електроенергію Україна розпочне після перемоги у війні з Росією.
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