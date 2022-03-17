Світові страхові компанії готуються до масштабних виплат на тлі війни в Україні

Війна Росії проти України може коштувати світовим страховикам кілька мільярдів доларів.

Про це пише Financial Times.

"Наслідки цієї жахливої ситуації відчуватимуться у великому масштабі. Страхові претензії будуть пред'являтися, ринок працює над тим, щоб зрозуміти їхній масштаб", – каже головний виконавчий директор London Market Group Керолайн Вагстафф.

Страхові компанії намагаються мінімізувати причетність до війни, відмовляючись від нових угод, які можуть призвести до додаткових збитків у Росії.

Тим часом у ситуації із застрахованими суднами, літаками, будинками та сировинними товарами, яких вже торкнулася війна, збитки можуть бути вже відчутними.

Акції андеррайтерів Lloyd's of London, таких як Lancashire і Beazley, які є фахівцями в галузі політичних та військових ризиків, різко просіли за останні тижні.

Lloyd's of London очікує отримати значний, але загалом прийнятний збиток, пише FT з посиланням на обізнане джерело. Показник може становити від 1 млрд. доларів до 4 млрд. доларів.

Тим часом, вартість близько 600 зарубіжних літаків, що знаходяться в Росії, може становити близько 13 млрд доларів. За даними експертів, у найгіршому сценарії, за якого літаки не можна буде повернути, втрати глобального страхового ринку становитимуть близько 5 млрд доларів.