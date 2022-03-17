Підключити Крим до Запорізької АЕС неможливо – Укренерго

Підключити енергопостачання Криму до Запорізької атомної електростанції неможливо.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Бажання Росії підключити Крим до Запорізької АЕС – все рівно, що запускати космічні кораблі катапультою. Немає такої лінії, яка називається "ЗАЕС-Крим", це технічно неможливо", – зазначив Кудрицький.

16 березня окупанти пошкодили високовольтну лінію електропередач Запорізької АЕС – Каховська 750 кВ. Загрози відключення Запорізької АЕС від української енергосистеми немає, хоч мережева інфраструктура і пошкоджена, заявив Кудрицький.

Через пошкоджену лінію надходить енергія із цієї електростанції. З чотирьох високовольтних ліній зараз працює лише одна, тому довелося зменшити потужність двох енергоблоків ЗАЕС, які зараз працюють. Ремонт пошкоджень неможливий через бойові дії.

Відомо, що роботу українського персоналу станції контролюють 11 співробітників "Росатома". Українські атомники цілодобово перебувають під тиском окупантів. Біля енергоблоків Запорізької АЕС залишилося багато боєприпасів, які не розірвалися.

Уламки снарядів можуть потрапляти в діючу інфраструктуру. Глава Енергоатому уточнив, що так уже було на енергоблоці №6, який зараз перебуває на аварійному ремонті.

На сьогоднішній день стан станції оцінюється як аварійний через порушення правил експлуатації роботи.