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У ДТЕК знайшли альтернативу вугіллю з російських шахт

Четвер, 17 березня 2022, 18:28

В умовах воєнного стану компанія ДТЕК закуповує вугілля у Польщі, щоб забезпечити роботу української енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

З початку російського вторгнення в Україну на теплоелектростанції ДТЕК завезли близько 17 тисяч тонн вугілля.

Загалом у "ДТЕК Енерго" домовилися про постачання 60 тисяч тонн вугілля, яке видобуває підприємство Bogdanka.

"Паливо призначене для підтримки роботи станцій у період війни. Постачання триває", – зазначили у ДТЕК.

Економічна правда

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ДТЕК вугілля

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