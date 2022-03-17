У ДТЕК знайшли альтернативу вугіллю з російських шахт

В умовах воєнного стану компанія ДТЕК закуповує вугілля у Польщі, щоб забезпечити роботу української енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

З початку російського вторгнення в Україну на теплоелектростанції ДТЕК завезли близько 17 тисяч тонн вугілля.

Загалом у "ДТЕК Енерго" домовилися про постачання 60 тисяч тонн вугілля, яке видобуває підприємство Bogdanka.

"Паливо призначене для підтримки роботи станцій у період війни. Постачання триває", – зазначили у ДТЕК.

Економічна правда