У ДТЕК знайшли альтернативу вугіллю з російських шахт
Четвер, 17 березня 2022, 18:28
В умовах воєнного стану компанія ДТЕК закуповує вугілля у Польщі, щоб забезпечити роботу української енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
З початку російського вторгнення в Україну на теплоелектростанції ДТЕК завезли близько 17 тисяч тонн вугілля.
Загалом у "ДТЕК Енерго" домовилися про постачання 60 тисяч тонн вугілля, яке видобуває підприємство Bogdanka.
"Паливо призначене для підтримки роботи станцій у період війни. Постачання триває", – зазначили у ДТЕК.
Економічна правда
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