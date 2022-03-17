Міністр агрополітики: запасів вистачить на роки
Четвер, 17 березня 2022, 17:19
Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що ситуація із забезпеченням продовольством залишається контрольованою, а ключових запасів вистачить на рік.
Про це він заявив на брифінгу, передає Укрінформ.
За словами Лещенка, зараз в Україні сформовано достатній запас продовольства: запаси пшениці – на два роки, запаси олії – на п'ять років, запаси кукурудзи – на 1,5 роки.
Він зазначив, що українські торгові мережі також забезпечені харчовими продуктами соціального значення у тих регіонах, де можна здійснювати постачання.
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