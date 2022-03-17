Міністр агрополітики: запасів вистачить на роки

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що ситуація із забезпеченням продовольством залишається контрольованою, а ключових запасів вистачить на рік.

Про це він заявив на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Лещенка, зараз в Україні сформовано достатній запас продовольства: запаси пшениці – на два роки, запаси олії – на п'ять років, запаси кукурудзи – на 1,5 роки.

Він зазначив, що українські торгові мережі також забезпечені харчовими продуктами соціального значення у тих регіонах, де можна здійснювати постачання.