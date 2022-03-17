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Укр / Рус

Згорів сарай - гори і хата: Путін закликав російські компанії заходити до Криму

Четвер, 17 березня 2022, 14:58

Президент Росії Володимир Путін заявив про можливість для великих російських компаній розпочати роботу в Криму на тлі запроваджених санкцій щодо РФ.

Ці його слова передають "Ведомости".

За його словами, санкції проти РФ відкривають "нові можливості".

"Зараз є всі умови для того, щоб великі російські бізнес-структури, які, скажемо прямо, раніше побоювалися якихось санкційних заходів - тепер їм нічого боятися", - заявив він.

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Економічна правда
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