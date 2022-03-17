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Starlink став найбільш завантажуваним застосунком в Україні

Четвер, 17 березня 2022, 14:15

Додаток Starlink, який дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X, став найбільш завантажуваним додатком в Україні.

Про це пише американський Forbes з посиланням на дані компанії Sensor Tower, яка надає дані App Store і Google Play.

За даними Sensor Tower, додаток у неділю, 13 березня, завантажили 21 тис разів по всьому світу - найбільша кількість завантажень у всьому світі за один день, причому більшість завантажень - в Україні.

Sensor Tower зазначає, що додаток завантажили в Україні майже 100 000 разів, за останні два тижні кількість завантажень у світі зросла більш ніж втричі.

"Станції супутникового інтернету Starlink вже працюють в Україні, щоб підтримати належне функціонування критичної інфраструктури та послуги у сфері охорони здоров’я, фінансів та енергетики.

Starlink розроблений, щоб надавати широкосмуговий доступ до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім. У будь-якій точці планети. А застосунок потрібний, щоб встановити зв’язок із супутником і щоб запрацював інтернет", - зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Економічна правда

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