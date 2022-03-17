"Не знаю як жити": співвласник "Альфа банку" Фрідман відреагував на санкції

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Засновник "Альфа-груп" Михайло Фрідман, який перебуває під санкціями ЄС та Великобританії, заявив, що санкції проти російських мільярдерів введені не за адресою, оскільки бізнесмени не мають жодного впливу на керівництво країни.

Про це Фрідман заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Через санкції кредитні картки Фрідмана заморожені, а на "розумні" витрати – близько 2,5 тис фунтів на місяць – він має просити дозволу.

"Не знаю як жити. Насправді, не знаю", – сказав він кореспондентові.

На його думку, у ЄС не розуміють, як працює система влади в Росії.

"Якщо ті, хто ухвалюють рішення в Євросоюзі, думають, що я можу піти до пана Путіна і попросити зупинити війну, і це спрацює, то ми у великій біді. Це означає, що ці люди не розуміють, як працює Росія. Це загроза майбутньому", – заявив Фрідман.

Він додав, що особиста зустріч бізнесменів з президентом РФ, яка відбулася 24 лютого, мало що говорить про вплив і не має бути приводом для санкцій.

"Дистанція між Путіним та всіма іншими в силовій ієрархії – як між Землею та космосом. Сказати щось Путіну проти війни, хто б це не був, було б самогубством", – сказав Фрідман.

Фрідман не позбувся російських активів, бо це важко. Крім того, він відчуває емоційний зв'язок з бізнесом, який "вибудував з першої цеглинки".

Bloomberg нагадує, що Фрідман – один з олігархів "семибанкірщини" часів президентства Бориса Єльцина, яка мала великий вплив на політичні рішення Кремля.

Фрідман народився на заході України і прожив там перші 17 років, його батьки досі живуть у Львові. Російський Forbes оцінює його статки 15,5 млрд дол. Фрідмана вважають 11-м у списку найбагатших мешканців Британії.