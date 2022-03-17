Окупанти вже вкрали української води на понад 600 мільйонів – Держекоінспекція
У Держекоінспекції заявили, що окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
За даними інспекції, сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32 628 960 гривень на добу.
"Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим.
Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу.
Наразі російською федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу)", - заявляє Держекоінспекції.
Економічна правда
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