Німецька SAF-Holland призупиняє інвестиції в РФ

Німецький виробник складових для вантажного транспорту SAF-Holland зупинив інвестиції в новий виробничий майданчик в РФ.

Про це йдеться у звіті компанії про фінансові результати за 2021 рік та плани на 2022-й.

"Триваюча пандемія COVID-19 та збройний конфлікт між Росією та Україною ускладнюють прогноз для SAF-HOLLAND, оскільки пов’язані з цим макроекономічні ефекти важко оцінити.

Правління в даний час припускає, що попит на компоненти для комерційних транспортних засобів продовжить зростати.

У зв’язку з військовим конфліктом в Україні та пов’язаними з ним санкціями, які були запроваджені та будуть накладені на РФ, існують ризики для SAF-HOLLAND у 2022 році. SAF-HOLLAND вирішив призупинити інвестиції у новий виробничий майданчик у Росії", - йдеться у заяві.

"Безпрецедентне зростання витрат на сировину, енергію та вантажі залишиться. На цьому фоні особливо складним буде 1 квартал 2022 року", - додав гендиректор компанії Олександр Гейс.

За його словами, зараз неможливо передбачити подальший вплив війни на ланцюжки постачання, ціни на сировину та енергію, фрахтові ставки та інфляцію, а також на динаміку світового ВВП.

Економічна правда