НБУ переказав зі спецрахунку майже всі кошти на армію – просить по допомогу

На спецрахунку Нацонального банку для потреб військових залишилося 86 млн грн, тож регулятор просить про подальшу підтримку.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 11,9 млрд грн. Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12 млрд грн в еквіваленті.

Майже 3,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який НБУ відкрив для Міністерства соціальної політики, залишок на ньому становить 282,4 млн грн – таку суму загалом було перераховано на рахунок з дня його відкриття. Зокрема майже 143 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Допомогти українцям можна підтримкою нашої армії. Усі реквізити зібрали тут: Підтримати українців у часи війни: посилання на збір коштів