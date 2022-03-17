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ПриватБанк працює у звичному режимі: скільки працює відділень і банкоматів

Четвер, 17 березня 2022, 10:10

ПриватБанк працює у звичному режимі: 17 березня у мережі по всіх містах України працюють 882 відділення та 5 787 банкоматів з готівкою.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар банку Олег Серга.

За його словами, 17 березня у нашій мережі по всіх містах України працюють:

  • 882 відділення
  • 5 787 банкоматів з готівкою
  • 10 109 терміналів самообслуговування
  • 89 123 POS-терміналів на касах

Серга додав, що 17 березня у столиці працюють такі базові відділення:

  • м. Київ, просп. Леся Курбаса, 7-А
  • м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 24
  • м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 9А
  • м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8
  • м. Київ, ш. Харкiвське, 56
  • м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 43/16
  • м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19
  • м. Київ, вул. Ковпака, 29
  • м. Київ, вул. Симиренка, 14/9
  • м. Київ, вул. Андрiя Малишка, 5
  • м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3
  • м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26
  • м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29
  • м. Київ, вул. Гната Юри, 7д
  • м. Київ, просп. Перемоги, 27а
  • м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36
  • м. Київ, просп. Алiшера Навої, 69

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