ПриватБанк працює у звичному режимі: скільки працює відділень і банкоматів

ПриватБанк працює у звичному режимі: 17 березня у мережі по всіх містах України працюють 882 відділення та 5 787 банкоматів з готівкою.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар банку Олег Серга.

За його словами, 17 березня у нашій мережі по всіх містах України працюють:

882 відділення

5 787 банкоматів з готівкою

10 109 терміналів самообслуговування

89 123 POS-терміналів на касах

Серга додав, що 17 березня у столиці працюють такі базові відділення:

м. Київ, просп. Леся Курбаса, 7-А

м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 24

м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 9А

м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8

м. Київ, ш. Харкiвське, 56

м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 43/16

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19

м. Київ, вул. Ковпака, 29

м. Київ, вул. Симиренка, 14/9

м. Київ, вул. Андрiя Малишка, 5

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3

м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29

м. Київ, вул. Гната Юри, 7д

м. Київ, просп. Перемоги, 27а

м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36

м. Київ, просп. Алiшера Навої, 69

Економічна правда