Росіяни знайшли спосіб обійти заборону на користування Visa і Mastercard

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Громадяни Росії відкривають віртуальні картки Visa і Mastercard у швейцарському інтернет-банку Dukascopy Bank, щоб обійти санкції.

Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода.

На сторінці банку відкриття мультивалютного рахунку доступно для всіх, за винятком жителів таких регіонів/країн, як, наприклад, Абхазія, так званих "ЛНР/ДНР", Венесуела, невизнане Придністров’я, Північна Корея, Іран.

Мультивалютний рахунок, як вказано на сайті, дає доступ, в тому числі, до пластикових чи віртуальних карток Visa/Mastercard. Замовивши таку картку, можна "сплачувати товари та послуги усюди, де приймаються карти Visa/Mastercard".

Вносити кошти на рахунок, відкритий у Dukascopy Bank, можна звичайним банківським перерахунком або з особистої платіжної картки.

В кол-центрі швейцарського банку на запитання про те, чи можуть громадяни Росії відкривати рахунок в їхньому банку для отримання картки, відповіли ствердно. Там зазначили, що ніяких обмежень у використанні картки на території Європи не буде.

Щоправда, у кол-центрі попередили, що труднощі можуть виникнути, якщо поповнювати рахунок з російських банків.

"Для кількох банків у нас є обмеження, наприклад, "Сбєрбанк", "ВТБ", банк "Росія" і ще від кількох ми не приймаємо депозити", – розповіли там.

За словами операторки кол-центру, зараз є велика черга з громадян Росії на відкриття рахунків у їхньому банку: "Я вас відразу попереджаю, що черга дійсно велика, до трьох днів може зайняти відкриття рахунку. Клієнтів дуже багато".

На сайті Dukascopy Bank зазначено, що засновниками банку є Андре та Вероніка Дука.

Згадки про Андре Дуку журналісти знайшли в інтерв’ю виданню finews.ch. У ньому сказано, що він "приїхав до Женеви з Москви в 1998 в якості фізика" і став "натуралізованим швейцарцем".

Український адвокат Артем Афян подав скаргу до регулятора фінансового ринку Швейцарії. Як зазначено у його листі, є підозри "щодо невиконання швейцарським банком Dukascopy Bank SA законодавства Швейцарської Конфедерації щодо протидії відмиванню грошей та санкцій проти Російської Федерації".