У РФ ставлять на паузу проєкт залізниці на 300 мільярдів рублів

Уряд РФ ставить на паузу проєкт залізниці "Північна широтна хода" вартістю майже 300 млрд рублів через погіршення економічної ситуації.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що уже схвалені бюджетні кредити спрямують на іншу інфраструктуру.

Видання пише, що проєкт поставили на паузу - спостерігається дефіцит фінансування за проєктом більше 300 млрд руб., також є ризики залучення концесіонером позикового капіталу, свідчить протокол наради у віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна.

З огляду на обговорення, "зазначено необхідність перенесення термінів початку реалізації проєкту".

"Північна широтна хода" - проєкт створення в арктичній зоні залізничного коридору, який зможе пропускати 23,9 млн тонн вантажів на рік.

Загальна вартість проєкту - 292,3 млрд руб.

Проєкт ставлять на паузу "з урахуванням високих ризиків залучення фінансових ресурсів, необхідних для початку реалізації проєкту в макроекономічних умовах, що склалися".

При цьому, роботу над проєктом остаточно не зупинять - ВАТ РЗ та "Газпрому" доручено продовжувати проєктування ділянок та отримати висновок держекспертизи, а Мінтрансу – аналізувати вантажну базу з урахуванням перерозподілу вантажопотоків, у тому числі в рамках поточної зовнішньоекономічної ситуації.

Економічна правда