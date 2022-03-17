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Клієнти Приватбанку придбали військових облігацій на 300 мільйонів

Четвер, 17 березня 2022, 08:53

Клієнти державного Приватбанку придбали через систему "Приват24" військових облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 300 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба банку.

Загальна кількість договорів перевищила 500.

В банку нагадали, що мінімальна сума операції становить 100 тисяч гривень.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів залучило через продаж військових ОВДП 15 млрд грн за два аукціони.

Економічна правда

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ОВДП війна Приватбанк облігації

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