Клієнти Приватбанку придбали військових облігацій на 300 мільйонів

Бізнес на крові українців: які міжнародні компанії фінансують російську армію Деякі компанії зробили показові кроки щодо скорочення інвестицій, але повністю свою діяльність в РФ не припинили. Ці компанії у 2021 році заплатили в бюджет "ерефії" 20 мільярдів. Хто є найбільшим спонсором війни?

Бути готовим. Якщо в Україні вимкнули зв'язок: як підготуватися Усі українці повинні бути готові до перебоїв із зв’язком. Навіть якщо масового відключення зв'язку в країни не буде, можливі локальні перебої, тому ці знання можуть допомогти у відповідальний момент.