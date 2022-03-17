Українські компанії готуються до порізки російських танків на металобрухт

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Українська асоціація вторинних металів вивчає світовий досвід для переробки військової техніки на металобрухт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Світовий досвід переробки військової техніки. Ми вже вивчаємо технології переробки, які будуть представлені членам та партнерам нашої асоціації", – йдеться в повідомленні асоціації.

Голова правління брухтопереробного підприємства "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко розповів, що в Україні спостерігався дефіцит металобрухту, але наразі його додалося.

"Ми його переробимо. Це потрібний нам продукт", – сказав Макаренко.

При цьому він уточнив, що металобрухтом є тільки непридатна до використання техніка.

"Справна придатна техніка у вигляді танка, БТР або іншої техніки – це військовий трофей", – заявив експерт.

Макаренко нагадав, що неробочу військову техніку може здати на металобрухт будь-яка фізособа і отримати гроші. До війни такий брухт коштував 9 тис гривень за тонну.