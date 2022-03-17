Президент підписав закон про хмарні послуги

Президент Володимир Зеленський підписав закон про хмарні послуги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відтепер державні органи зможуть зберігати дані у хмарних сервісах.

"Щоб обробляти дедалі більше інформації, органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів. Щоб оптимізувати цей процес, ми плануємо перенести основні державні ІТ-сервіси у "хмари", – заявили в Мінцифри.

Закон дозволить прибрати корупційні ризики під час закупівлі серверного обладнання, пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади.

Також закон про хмарні послуги зробить Україну привабливою для найбільших світових вендорів хмарних сервісів – Microsoft, AWS, Google Cloud, прогнозують у міністерстві.

"Ми станемо на крок ближчими до побудови гіпермасштабних датацентрів", – заявили у Мінцифри.

Економічна правда