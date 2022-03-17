Президент підписав закон про хмарні послуги
Президент Володимир Зеленський підписав закон про хмарні послуги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Відтепер державні органи зможуть зберігати дані у хмарних сервісах.
"Щоб обробляти дедалі більше інформації, органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів. Щоб оптимізувати цей процес, ми плануємо перенести основні державні ІТ-сервіси у "хмари", – заявили в Мінцифри.
Закон дозволить прибрати корупційні ризики під час закупівлі серверного обладнання, пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади.
Також закон про хмарні послуги зробить Україну привабливою для найбільших світових вендорів хмарних сервісів – Microsoft, AWS, Google Cloud, прогнозують у міністерстві.
"Ми станемо на крок ближчими до побудови гіпермасштабних датацентрів", – заявили у Мінцифри.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua