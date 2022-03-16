Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту низкою соціально важливих позицій.

Про це йдеться у Урядовому порталі.

Так, до переліку критичних товарних категорій додано води (мінеральні та газовані), ферментовані або сквашені молочні продукти, сіль, тютюнову сировину, сировину для виробництва товарів легкої промисловості, медицини.

Також до списку увійшли товари, необхідні для промисловості та будівництва, як то полімери, засоби для паяння та зварювання металів, скло, металоконструкції тощо.

Нагадуємо:

Даний перелік товарів дає можливість Національному банку забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів.