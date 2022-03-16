Україна та МАГАТЕ підпишуть угоду про безпеку ядерних об'єктів

Голова Енергоатому Петро Котін заявив, що Між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) готується угода про гарантії безпеки ядерних об'єктів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу, передає Укрінформ.

"Я знаю, що зараз працює український регулятор над цим (Держатомрегулювання - ЕП). Готується угода між МАГАТЕ та Україною про те, щоб МАГАТЕ забезпечило гарантії щодо ядерного матеріалу, що знаходиться на атомних станціях, а також гарантії безпеки наших ядерних об'єктів", - сказав він.

Нагадуємо:

Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Персонал станції продовжує працювати, однак змушений узгоджувати свої дії із загарбниками.

Також російськими військами захоплена Чорнобильська АЕС.