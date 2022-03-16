Енергетики продовжують відновлювати електропостачання українцям

За минулу добу відновлено електропостачання щонайменше 25,5 тисячам споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У Харківській області заживлено 12 тисяч споживачів, у Київській - понад 10 тисяч, у Донецькій - близько 2,5 тисяч, Запорізькій - 1 тисяча. Тривають аварійно-відновлювальні роботи і в інших областях.

Водночас через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими понад 1447 населених пунктів - загалом понад 933 тисячі споживачів.

Станом на 16 березня відновлено газопостачання 3852 споживачам, залишаються без газопостачання понад 254 тисячі споживачів.

"Українські енергетики героїчно виконують свій обов‘язок і докладають максимум зусиль для забезпечення теплом і світлом українських громадян", – йдеться у повідомленні.

Енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц в допустимих діапазонах.

Економічна правда