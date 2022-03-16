Приватбанк скасував комісії за прийом платежів картками через Liqpay

ПриватБанк до кінця березня скасував для всіх інтернет магазинів та клієнтів e-commerce комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Це дозволить стимулювати відновлення інтернет торгівлі та малого бізнесу та зробить більш безпечними покупки товарів, йдеться у повідомленні.

"Заради безпеки кожного українця та відновлення роботи малого бізнесу ми закликаємо український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, купівля яких в звичайних магазинах та оплата готівкою є додатковим фактором небезпеки", – повідомили в "Приваті".

Економічна правда