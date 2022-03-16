Після початку війни з російського App Store зникло майже 7 тисяч додатків. Але пішли не всі техногіганти

Після вторгнення РФ в Україну російський App Store втратив 6 982 мобільні додатки (на 105% більше порівняно з показником з 1 по 14 лютого), наразі серед лідерів за завантаженнями - VPN-сервіси.

Про це пише TechCrunch з посиланням на дані компанії Sensor Tower .

Багато компаній також видалили свої програми та ігри з App Store в Білорусі.

З початку вторгнення РФ в Україну втратила 5900 додатків - це на 73% більше порівняно з додатками, видаленими з 1 по 14 лютого.

Однак, наголошує видання, наразі не всі технологічні гіганти повністю вийшли з російського App Store.

Так, Microsoft оголосила, що припиняє всі нові продажі продуктів і послуг в Росії, і з тих пір вилучила такі програми, як Solitaire, Majong, Wordament і, зокрема, Minecraft з російського App Store.

Але все ще у топі рейтингу в Росії залишаються Microsoft Word, Office, Excel, Powerpoint, Teams і Outlook.

Google такожвжила кілька заходів проти Росії, включаючи призупинення рекламного бізнесу в країні, але її програми для підвищення продуктивності все ще доступні в Росії.

Наразі високі місця в топі додатків займають, зокрема, Документи, Таблиці, Презентації, Календар та Диск.

Adobe також зобов’язалася покинути Росію, заявивши, що "припинить усі нові продажі" продуктів і послуг Adobe в Росії "відразу ж".

"Протягом останніх днів Adobe вилучила деякі свої програми з російського App Store, як-от Photoshop і Illustrator, але інші залишаються доступними для завантаження на момент написання статті, включаючи програму Adobe Reader", - пише видання.

При цьому, наразі чарти російського App Store також заповнені додатками VPN - це пов'язано із блокуванням у РФ соцмереж.

Економічна правда