Мешканцям Миколаєва роздаватимуть "гуманітарку" у відділеннях "Нової пошти"
З 17 березня жителі Миколаєва зможуть отримати продуктову допомогу у двох відділеннях "Нової пошти".
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Йдеться про відділення №2 на вулиці Морехідна, 1в/6 ЛІТ Б2 та відділенні №3 на вул. Космонавтів, 83А.
Будуть видаватися продукти тривалого зберігання – крупи, вода/сік, чай, кава тощо, а також засоби гігієни, одяг та інше необхідне.
Щоб отримати продуктові набори потрібно прийти у відділення з сумкою або пакетом. Видача починається з 9:00. Гуманітарна допомога видаватиметься щодня усім бажаючим.
Відділення працюватимуть виключно на видачу допомоги. Ініціатива реалізується за підтримки Нової пошти та благодійної організації Help Ukraine.
Економічна правда
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