"Укрзалізниця" запускає поїзд Чернівці–Львів в експериментальному режимі

"Укрзалізниця" з 17 березня запускає регіональний поїзд сполученням Чернівці – Львів з метою вивчення попиту на перевезення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"З метою вивчення пасажиропотоку у сполученні Чернівці - Львів - Чернівці відновлюється рух регіонального поїзда №702/701, який курсуватиме цим маршрутом із зупинками на станціях "Снятин", "Коломия", "Івано-Франківськ" та "Ходорів", – йдеться у повідомленні.

Поїзд відправлятиметься зі Львова о 18:10, із зупинками на станції "Ходорів" 19:07-19:10, "Івано-Франківськ" 20:11-20:14, "Коломия" 21:00-21:02, "Снятин" 21:30-21:32, і прибуватиме до Чернівців о 22:14.

У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься з Чернівців о 06:04, із зупинками у Снятині 06:40-06:42, Коломиї 07:08-07:11, Івано-Франківську 07:57-08:00, Ходорові 08:57-08:58, і прибуватиме до Львова о 09:53.

"Звертаємо увагу пасажирів, що регіональний поїзд у зазначеному сполученні курсуватиме в експериментальному режимі. Просимо уважно слідкувати за повідомленнями про можливі зміни у розкладі його руху на офіційних інформаційних ресурсах "Укрзалізниці" та безпосередньо на вокзалах", – наголошується у повідомленні.

Економічна правда