Росіян задобрять збільшенням соцвиплат
Середа, 16 березня 2022, 16:55
В России будут увеличены минимальная зарплата, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил главам регионов принять "исчерпывающие меры" по обеспечению социально-экономической стабильности. Среди них - проведение единовременных выплат; помощь бизнесу; принятие мер для устранения повышенного спроса и др.
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