Росіян задобрять збільшенням соцвиплат

В России будут увеличены минимальная зарплата, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил главам регионов принять "исчерпывающие меры" по обеспечению социально-экономической стабильности. Среди них - проведение единовременных выплат; помощь бизнесу; принятие мер для устранения повышенного спроса и др.