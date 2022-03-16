У 17 тысячах українських компаній серед власників є громадяни Росії чи Білорусі
Середа, 16 березня 2022, 14:33
У 17 тисячах активних українських компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської федерації чи Білорусі.
Про це повідомляє YouControl у прес-релізі.
За їхніми даними, українських компаній, що мають зв'язки з Росією ‒ близько 13 800, з Білорусі ‒ 3 300.
"Співпраця з контрагентами з країн-агресорів, безсумнівно, ризикована через надзвичайно високу ймовірність виникнення негативних фінансових наслідків, операційних втрат, псування репутації", - зазначив заступник директора з правових питань компанії Данило Глоба.
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