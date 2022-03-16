РФ втратить 3 мільйони барелів власного видобутку нафти через санкції

Міжнародне енергетичне агентство оцінило нафтові втрати РФ через санкції у 3 млн барелів на добу, при тому що Росія експортує всього 7-8 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані МЕА.

"Ми бачимо скорочення загального (російського) експорту на 2,5 млн б/д, з яких на нафту припадає 1,5 млн б/д, а нафтопродукти – на 1 млн б/д", – розказовує МЕА.

Обсяг виробництва російської нафти та конденсату, млн барелів на добу Reuters , МЕА

Крім того, прогнозується зниження внутрішнього попиту Росії на нафтопродукти. МЕА вважає, що "ці втрати можуть посилитися, якщо заборони або публічний тиск прискоряться".

Росія щодня експортує від 7 до 8 мільйонів барелів нафти та продуктів.

Експорт російської нафти за країнами призначення. Найбільше, 29% та 16%, припадає на ЄС (нафта та нафтопродукти відповідно) Reuters , МЕА

МЕА також знизило свій прогноз світового попиту на нафту на ІІ-IV квартали 2022 року на 1,3 млн б/д. За весь рік компанія знизила свій прогноз зростання на 950 тисяч б/д до 2,1 млн б/д. Тобто в середньому попит, за прогнозом, становитиме 99,7 млн б/д.

Цьогоріч дефіцит пропозиції нафти очікується в розмірі 700 тисяч б/д у другому кварталі.