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РФ втратить 3 мільйони барелів власного видобутку нафти через санкції

Середа, 16 березня 2022, 12:41

Міжнародне енергетичне агентство оцінило нафтові втрати РФ через санкції у 3 млн барелів на добу, при тому що Росія експортує всього 7-8 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані МЕА.

"Ми бачимо скорочення загального (російського) експорту на 2,5 млн б/д, з яких на нафту припадає 1,5 млн б/д, а нафтопродукти – на 1 млн б/д", – розказовує МЕА.

 
Обсяг виробництва російської нафти та конденсату, млн барелів на добу
Reuters, МЕА

Крім того, прогнозується зниження внутрішнього попиту Росії на нафтопродукти. МЕА вважає, що "ці втрати можуть посилитися, якщо заборони або публічний тиск прискоряться".

Росія щодня експортує від 7 до 8 мільйонів барелів нафти та продуктів.

 
Експорт російської нафти за країнами призначення. Найбільше, 29% та 16%, припадає на ЄС (нафта та нафтопродукти відповідно) 
Reuters, МЕА

МЕА також знизило свій прогноз світового попиту на нафту на ІІ-IV квартали 2022 року на 1,3 млн б/д. За весь рік компанія знизила свій прогноз зростання на 950 тисяч б/д до 2,1 млн б/д. Тобто в середньому попит, за прогнозом, становитиме 99,7 млн б/д.

Цьогоріч дефіцит пропозиції нафти очікується в розмірі 700 тисяч б/д у другому кварталі.

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РФ нафта

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